O último ato do governo Bolsonaro no programa Casa Verde e Amarela

O conselho do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) aprovou uma extensão até junho de 2023 das taxas de juros mais baixas (7,66% ao ano) para o grupo 3 do programa Casa Verde e Amarela, que contempla as famílias com renda de até 7 mil reais, e também para o grupo pró-cotista (8,16% ao ano), que contempla as famílias que utilizam exclusivamente recursos do FGTS. Além disso, o conselho também elevou em 5% o valor do teto de contratação de imóveis no programa habitacional, com exceção para Distrito Federal, Rio de Janeiro e São Paulo. Estes são os últimos atos do governo Bolsonaro no programa habitacional, que deve voltar a se chamar Minha Casa, Minha Vida no futuro governo Lula. Por fim, o Ministério do Desenvolvimento Regional ainda ressaltou o planejamento de uma revisão mais profunda no teto de contratação, que acabou sendo alterado por uma revisão mais branda por causa da mudança de governo.

Para a XP Investimentos, as revisões são positivas para o setor de construção civil, e o planejamento de se revisar novamente o teto das contratações deve ser retomado em 2023. “A revisão mais ampla do teto é positiva a nosso ver, uma vez que o ministério parece ter uma maior consciência do déficit de enquadramento de imóveis no país, o que pode gerar novas revisões do teto daqui para frente”, afirma a corretora. Por volta das 13h, as ações de construtoras e incorporadoras como Cury, Direcional e Tenda subiam 5,15%, 2,63% e 2,11%, respectivamente.

