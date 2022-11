O “trauma” que a Copa do Mundo deixou no Ibovespa

VEJA Mercado em vídeo | 24 de novembro.

A bolsa de valores não fecha em dias de jogos da seleção brasileira na Copa do Mundo, mas o volume de negociações nesses pregões é substancialmente abaixo do normal. A XP Investimentos elaborou um levantamento especial sobre a Copa do Mundo e identificou um certo “trauma” que a Copa do Mundo provocou no índice Ibovespa. Em anos de Copa, os retornos da bolsa brasileira se diferem completamente em relação aos anos em que o torneio não é realizado. A infeliz coincidência entre bolsa e Copa do Mundo e os fatores que devem determinar o resultado final em 2022 são os assuntos do VEJA Mercado desta quinta-feira, 24.

Siga o Radar Econômico no Twitter