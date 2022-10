O surpreendente efeito Garcia e Tarcísio nos papéis da Sabesp

Atualizado em 2 out 2022, 10h22 - Publicado em 2 out 2022, 10h11

Às vésperas do primeiro turno das eleições estaduais, os papéis da Sabesp fecharam a última sexta-feira, 30, em forte alta de 7%, uma das maiores do índice Ibovespa. O movimento acontece em um momento decisivo da campanha eleitoral para o governo paulista, em que as candidaturas de Rodrigo Garcia (PSDB) e Tarcísio de Freitas (Republicanos) ganham tração contra a de Fernando Haddad (PT) em eventuais cenários de segundo turno. A razão para a disparada da Sabesp na bolsa, segundo alguns analistas, é a perspectiva de privatização da companhia. “A Eletrobras destravou uma agenda de privatizações nas empresas de energia e saneamento e o mercado enxerga a Sabesp como uma das próximas da lista. É evidente que a proximidade da votação e a atual conjuntura eleitoral renovou as expectativas dos investidores”, avalia Gustavo Bertotti, economista-chefe da Messem Investimentos.

