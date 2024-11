O recorde expressivo da Evoy Consórcios em 2024

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

Nos primeiros dez meses de 2024, a Evoy Consórcios ultrapassou mais de 1 bilhão de reais em vendas. A administradora é a única independente, sem grupo empresarial e sem um fundo de investimentos, a receber autorização do Banco Central nos últimos 20 anos. A empresa alcançou no período de janeiro a julho de 2024 um crescimento de 415% em comparação ao mesmo período do ano anterior.