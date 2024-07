O recorde do Itaú no mercado livre de energia

O Itaú Unibanco, em parceria com a Enel, alcançou recorde de migração de unidades de consumo associadas a uma mesma empresa para o mercado livre de energia no país. Entre janeiro de 2023 e abril de 2024, 419 agências do banco trocaram o mercado regulado pelo ambiente livre em 25 estados, segundo dados da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE). Foi o maior volume de migrações registrado não apenas no setor bancário, mas considerando toda a base de clientes da CCEE, responsável pelo registro do recorde.

No mercado livre de energia – ou Ambiente de Contratação Livre (ACL) –, as empresas brasileiras têm a possibilidade de escolher livremente o seu fornecedor de energia elétrica. As obras de adequação de infraestrutura foram realizadas pela Enel X, empresa de soluções em energia do grupo Enel.

O acordo do Itaú com a Enel X prevê a migração de mais de 500 unidades do banco até o fim deste ano.