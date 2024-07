O recorde da Toyota no mercado de veículos híbridos

A Toyota fechou o primeiro semestre como líder de vendas de veículos híbridos. Atualmente, a fabricante responde por 23% do mercado neste segmento, com mais de 11 mil unidades comercializadas no primeiro semestre. No acumulado geral, veículos híbridos flex fabricados pela Toyota no Brasil correspondem a 27% de todos os eletrificados em circulação, o que reforça o protagonismo e liderança na descarbonização do país.

No período foram comercializadas 11 014 unidades, o que corresponde a 23% de todos os modelos com esta tecnologia vendidos no país. A liderança entre híbridos e híbridos flex, que são produzidos no Brasil, acontece em um ano especial, pois em maio a fabricante alcançou o marco de 100 mil veículos híbridos comercializados no país. Hoje, a cada três automóveis eletrificados em circulação no Brasil, um é Toyota ou Lexus. Hoje, a cada três automóveis eletrificados em circulação no Brasil, um é Toyota ou Lexus. Desde a introdução dos primeiros modelos hibridizados no mercado nacional, com a chegada do revolucionário Prius, em 2013, e a introdução do Corolla e Corolla Cross híbridos flex fabricados no Brasil, a Toyota evitou a emissão de 84 mil toneladas de CO2 na atmosfera.