O recorde da Ludfor no mercado livre de energia

A Ludfor, uma das maiores gestoras do Mercado Livre de Energia do Brasil, vai fechar o ano com 600 milhões de reais de faturamento, o dobro em relação a 2023. No momento, a companhia tem sob gestão 4 400 clientes, num consumo de cerca de 1 000 MWm. Desses, 650 empresas passaram a ser atendidas pela companhia no primeiro semestre desse ano, com a abertura do mercado livre. Atualmente, a companhia é responsável por 60% do Mercado Livre de Energia da região Sul.

Publicidade