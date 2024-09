O recorde da Latam em pousos e decolagens internacionais em São Paulo

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

A Latam operou nos 7 primeiros meses deste ano 15 mil voos internacionais no Aeroporto de Guarulhos, um total de 3,2 milhões de passageiros transportados. Desde o ano 2000, este é o ano em que a empresa mais transportou passageiros internacionais no aeroporto, considerando o período analisado. O número é 2% superior ao registrado em 2019, antes da pandemia.

Em comparação com o mesmo período de 2023, houve um crescimento de 17% no número de voos internacionais. Os destinos internacionais mais populares a partir deste aeroporto no período foram Santiago (Chile), Miami (EUA), Lisboa (Portugal), Londres (Inglaterra) e Frankfurt (Alemanha).

Além disso, as rotas com maior crescimento ano a ano, em volume de passageiros, foram Guarulhos-Lisboa (+60%), Guarulhos-Orlando (+42%), Guarulhos-Roma (+41%), Guarulhos-Santiago (+41%) e Guarulhos-Montevidéu (+35%).