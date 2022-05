O que seria da Embraer sem o carro voador? Para o UBS, quase nada

Duas semanas depois da Eve, que se fundiu com o Spac Zanite, estrear na bolsa de Nova Iorque (Nyse), o prognóstico para a Embraer, que detém 90% da nova companhia, não parece muito bom, pelo menos para os analistas do UBS BB. “Com base nos preços de fechamento de sexta-feira, 20, para a Embraer e a Eve, vemos a Embraer com um valor de mercado de 1,9 bilhão de dólares e a Eve com um valor de mercado de 2,3 bilhões de dólares. Atualmente, a Embraer detém 90% da Eve, o que implicaria que, excluindo o investimento da empresa na Eve, o restante do negócio tem muito pouco valor patrimonial”, escreveram em relatório. As ações da empresa brasileira acumulam uma desvalorização de quase 40% na B3 somente neste ano, enquanto a sua “ex-subsidiária” tem enfrentado bastante volatilidade em seus primeiros pregões nos Estados Unidos.

