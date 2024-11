O que pode mudar no mercado de criptomoedas após vitória de Trump

O mercado de criptomoedas não poderia estar mais feliz com a vitória de Donald Trump nas eleições americanas. O presidente eleito insinuou anteriormente sobre a possibilidade de designar o Bitcoin (BTC) como um ativo de reserva estratégica. A resposta do mercado foi rápida, com o BTC ganhando cerca de 10% nas últimas horas, com a perspectiva regulatória mais favorável, além de atingir sua máxima histórica. Além disso, o valor de mercado das stablecoins manteve um recorde histórico de 160 bilhões de dólares.

“Esse cenário cria uma configuração promissora onde, caso políticas de apoio às criptomoedas sejam implementadas, poderemos ver o mercado replicar o desempenho impressionante do BTC no início deste ano”, diz Min Lin, diretor de negócios da Bitget. “Embora um Congresso liderado pelos republicanos possa aliviar certos obstáculos regulatórios, as iniciativas políticas geralmente exigem negociações detalhadas e podem estar sujeitas a atrasos processuais”.