O que está por trás do IPO da Constellation na Noruega

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

A Constellation, empresa brasileira especializada na perfuração de poços de petróleo offshore, planeja abrir o capital em Oslo, na Noruega. O projeto depende do apetite do mercado, mas a expectativa é concluí-lo em seis meses.

Com dívidas de 650 milhões de dólares — e recém-saída da recuperação judicial —, a Constellation escolheu a Noruega pela presença de investidores em energia. Ainda não foi decidido se a listagem será direta ou via holding, que já foi constituída em Luxemburgo. A empresa também avalia abrir capital no Brasil.