O que está em jogo antes de reunião decisiva da Americanas

A varejista Americanas tem marcada para a próxima terça-feira, 12, uma reunião para apresentação de um novo plano de recuperação judicial. Contudo, os bancos Safra e Pentágono entraram na Justiça colocando objeções contra os planos da varejista e a assembleia de credores marcada para o dia 19 de dezembro. Os recursos pedem a suspensão por liminar das assembleias já marcadas e a revogação definitiva até que sejam sanadas questões preliminares processuais e procedimentais atreladas à recuperação judicial.

Os bancos solicitam a apresentação da lista de credores atualizada e um plano de recuperação com informações completas submetido a um controle de legalidade. “Há ‘conveniente’ designação de assembleia para o último dia antes do recesso forense visando a imposição de um plano que ‘encobre’ ilícitos civis, contábeis e criminais por meio de verdadeiro contrato de adesão que viola normas cogentes e de ordem pública da Lei de Recuperação e Falências”, diz um dos trechos do recurso apresentado pelo Safra.

