O que é carry trade e por que tem gente lucrando com dinheiro emprestado?

Já pensou lucrar com dinheiro emprestado? A prática tem nome e sobrenome: carry trade. E alguns economistas dizem que o Brasil tem sido um dos destinos preferidos para esse tipo de operação. Em poucas palavras, carry trade é quando um investidor pega dinheiro emprestado em um país com juros baixos e aplica o montante em outro país com juros mais altos. A diferença entre as operações é o lucro do investidor. “O Japão é um exemplo de país com juros zerados, mas os europeus e os americanos também vivenciam um cenário de juros baixos, e o Brasil sempre foi um grande exportador de juros por conta da memória inflacionária, e isso impulsiona o carry trade”, afirma Igor Seixas, chefe de alocação da Inove Investimentos. Vale ressaltar que a Selic está em 11,75% ao ano, mas o mercado espera que ela suba ainda mais.

Para o economista, nem mesmo a tendência de alta nos juros americanos deve afastar o investidor interessado no carry trade. “Se o ciclo apertar perto de 3% como o mercado imagina, o capital vai voltar para o Brasil”, aposta Seixas. Vale lembrar que os estrangeiros parecem bem interessados no Brasil, tanto que já injetaram 65 bilhões de reais na bolsa somente nos quatro primeiros meses do ano.

