O que deve acontecer com as ações da Vale após acordo por Mariana

As mineradoras Vale, Samarco e BHP entraram em um acordo com os governos e vão arcar com cerca de 170 bilhões de reais em reparação pelo desastre de Mariana (MG) em 2015. O montante será pago em parcelas anuais por 20 anos e envolve indenizações e investimentos no estado de Minas Gerais. O acordo deve pressionar o caixa e as provisões da Vale no curto prazo, mas alguns analistas acreditam que a mineradora deixou uma grande sombra para trás. “Destacamos que a conclusão do acordo definitivo relacionado ao acidente de Mariana deve remover uma sobrecarga significativa sobre as ações da Vale”, escrevem os analistas do Bradesco BBI em relatório enviado a clientes.

A Vale vai desembolsar 3,7 bilhões de dólares em reparação pelos desastres de Mariana e Brumadinho em 2025. No terceiro trimestre de 2024, a mineradora teve um lucro de 2,4 bilhões de dólares — uma queda de 15% na base anual, mas acima das expectativas para o período. As ações sobem 4% nesta sexta-feira, 25.