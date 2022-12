O que ainda pode fazer preço na bolsa em 2022

A famigerada PEC da Transição foi aprovada pelo Congresso e saiu da frente do presidente eleito Lula e também do mercado financeiro. Na reta final do ano, o índice Ibovespa ensaia um rali depois de semanas consecutivas no vermelho. A expectativa é grande no mercado pelo anúncio da equipe ministerial do presidente eleito. Ainda restam muitos nomes a serem revelados e que serão precificados pelos gestores. Atenção especial para pastas como o Planejamento e a de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, o chamado Mdic.

Além disso, os investidores também monitoram o surto de coronavírus na China. As bolsas asiáticas negociam em queda na manhã desta quinta-feira, 22, diante da evolução no número de internações no país. A Organização Mundial de Saúde (OMS) se diz “muito preocupada” com a situação e as imensas filas nos crematórios chineses chamam a atenção do mundo todo. Ainda assim, apesar do estresse nas bolsas locais, os índices europeus e os futuros americanos e brasileiro abrem o dia em alta nesta quinta-feira.

Siga o Radar Econômico no Twitter