O que a CCR Aeroportos pensa sobre assumir a gestão do Santos Dumont

A concessionária CCR Aeroportos vai investir 800 milhões de reais na reforma do terminal de Navegantes, em Santa Catarina, e na nova pista do aeroporto de Curitiba, no Paraná. São as últimas obras de um ciclo de investimentos iniciado em 2023 e que já consumiu 2 bilhões de reais do caixa da empresa.

O grupo CCR, que administra 17 aeroportos no Brasil, quer mais. O Santos Dumont, no Rio de Janeiro, sob gestão da Infraero, é um dos alvos — se o governo decidir licitá-lo. “Temos interesse, mas precisaríamos entender o risco de demanda com o Galeão”, diz Fabio Russo Correa, presidente da CCR Aeroportos. Em 2023, o governo restringiu voos para desafogar o Santos Dumont e revitalizar o Galeão.