O que a Braskem espera para o preço do Petróleo em 2024

O mercado de petróleo, atualmente, passa por um cenário que impacta preços e fundamentos. O petróleo tipo Brent, o principal utilizado para analisar as flutuações, acumula alta de 20% no ano. De um lado, os produtores de petróleo buscam o retorno dos altos preços por meio do controle da produção por parte da OPEP+. Do outro lado, as principais economias do mundo buscam reduzir o impacto inflacionário em seus respectivos países. Para completar, as tensões geopolíticas trazem volatilidade para o mercado energético como um todo, seja na Guerra da Ucrânia ou no Oriente Médio. “Mesmo com a alta volatilidade, os preços do petróleo em 2024 já estão acima da média de 2023 e isso desencadeia uma série de consequências no mercado como um todo”, diz Lucas Balzano, responsável pela área de Inteligência de Mercado de Vinílicos e Especialidades da Braskem.

Para o mercado de transporte, a alta dos preços dos combustíveis acaba gerando um custo de frete maior. Para o mercado de serviços e bens de consumo, devido ao maior custo logístico, os produtos finais tendem a ter seus preços impactados. “Para a indústria como um todo, maiores custos nas matérias-primas geram aperto nas margens dos produtores, o que impacta os resultados financeiros e, consequentemente, reflete no mercado financeiro, por meio das ações e dos derivativos”, completa.