O presságio da Wish na retomada do setor de turismo pós-pandemia

O Grupo Wish, um dos principais do setor hoteleiro, já faturou 170 milhões de reais neste ano, um crescimento de 30% em comparação ao mesmo período do ano passado. O valor também representa o recorde para o período desde 2016. Em 2022, o grupo faturou 300 milhões de reais. “A retomada do turismo pós-pandemia já aconteceu. E vamos continuar crescendo”, prevê Vinicius Lummertz, chairman do grupo.

Siga o Radar Econômico no Twitter