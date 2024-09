O presente inusitado de Alexandre Birman para Macron em Paris

Presidente do grupo Azzas 2154, Alexandre Birman participou nesta quinta-feira, 12, de encontro com o presidente da França, Emmanuel Macron, em Paris, e deu a ele um presente para lá de inusitado: um livro sobre a varejista Farm. O evento, organizado pelo Lide em parceria com a CNI, Fiesp, Firjan e Fiems, ocorreu no Palácio Élysée e reuniu uma comitiva de 35 empresários brasileiros. “Este encontro é uma oportunidade valiosa para aprofundarmos o diálogo econômico entre Brasil e França e explorarmos novas formas de cooperação. A criatividade brasileira é nossa marca registrada, hoje demos um passo importante para construir essa parceria,” diz Birman.