O preocupante sintoma de que as coisas não andam bem na Bolsa

Os investidores estrangeiros não estão com muito apetite para investir na Bolsa de Valores brasileira. Somente no acumulado de outubro, essa classe de investidores retirou cerca de 4 bilhões de reais em recursos da B3. Em setembro, os saques foram na ordem de 5 bilhões. No total de 2024, a saída de recursos externos da bolsa já ultrapassa a casa dos 30 bilhões de reais. Importante ressaltar que os “gringos” detém aproximadamente 50% do capital que circula na bolsa de valores. Apesar da concretização dos cortes de juros nos Estados Unidos, a esperada entrada de recursos externos no país ainda não se concretizou. O Ibovespa apresenta uma leve desvalorização de 2% no acumulado do ano.