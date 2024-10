O preocupante dado sobre a fluência dos brasileiros em língua inglesa

O Brasil ficou em último lugar em uma pesquisa realizada pela multinacional britânica de educação Pearson sobre a proficiência em língua inglesa na América Latina. Somente 2 em 10 brasileiros afirmaram ter familiaridade com o inglês. No México, esse percentual chega a 50%. A Pearson é proprietária de escolas de idioma como Wizard e Yázigi. Em entrevista ao programa VEJA S/A, o presidente global da divisão de língua inglesa da Pearson, Giovanni Giovanelli, afirmou que o nível de inglês dos brasileiro é tão baixo que a maior parte deles se contentaria com um nível básico para se comunicar em viagens a turismo. “Isso demonstra que para o país se tornar desenvolvido, é preciso formar jovens fluentes em inglês. O nível médio é tão baixo que a grande aspiração é dominar o básico. A diferença para o Brasil é que as escolas preparam melhor os alunos em outros países, ou seja, o gap no Brasil é um pouco maior para preencher e atingir o nível mínimo do idioma pelos jovens adultos”, disse o executivo. O VEJA S/A é publicado todas as terças-feiras às 11h.

+ ChatGPT é tira-gosto e não substitui o curso de inglês, diz CEO da Pearson

Ouça o VEJA S/A também pelo Spotify