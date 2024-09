O plano do Internacional para estabilizar as contas pós-enchentes

O Internacional calcula um prejuízo de 90 milhões de reais com os impactos das enchentes que assolaram o Rio Grande do Sul no início deste ano. A estimativa é do presidente Alessandro Barcellos. O prejuízo inclui perdas patrimoniais, inadimplência dos sócios, perdas de novos sócios, perda de premiações e aumento dos gastos logísticos.

Nos primeiros três meses de 2024, antes da enchente que afetou a cidade e o clube, o Internacional havia registrado 20 mil novos sócios, ampliando seu quadro social de 124 mil para 144 mil. Em 2023, o Internacional conseguiu pagar 175 milhões de reais em compromissos de anos anteriores, valor inferior ao crescimento do seu endividamento. “Estamos comprometidos em garantir a sustentabilidade financeira do Internacional, apesar dos desafios impostos, como a recente enchente. A adesão de novos sócios e a redução de custos são reflexos desse esforço contínuo. Com mais parcerias, buscamos novas fontes de receita e trabalhamos para que o Clube se fortaleça cada vez mais, equilibrando dívidas e investindo no nosso futuro”, diz Barcellos.