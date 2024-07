O plano de expansão da RD Saúde — e um marco para comemorar

A RD Saúde atingiu no mês de julho uma nova marca. Com a abertura das primeiras filiais de 24 cidades do país, 600 municípios brasileiros têm agora pelo menos uma farmácia Raia ou Drogasil. Entre as novidades, estão Maracaju, em Mato Grosso; João Pinheiro, em Minas Gerais; Cajazeiras, na Paraíba; Águas de Lindoia, Brotas e Brodowski, em São Paulo; e Itapipoca, no Ceará.

A expansão segue forte tanto nas regiões metropolitanas como nas cidades pequenas e médias do interior do país. A Raia e a Drogasil já têm filiais em 308 dos 319 municípios brasileiros com mais de 100 mil habitantes e a tendência é chegar a todos eles nos próximos anos.

A empresa tem 14 centros de distribuição para abastecer as 3 000 farmácias em todo o país. Cada filial serve como “minicentro” de distribuição para levar mercadorias mais rapidamente aos clientes. As entregas em até uma hora saíram de 35 mil ao mês em janeiro de 2023 para 45 mil por dia em julho de 2024.

Maior grupo do varejo farmacêutico do país, a RD Saúde tem market share de 16,2% e prevê abrir entre 280 e 300 novas lojas por ano em 2024 e 2025.