O pedido de Tebet para Lula em inauguração de rota comercial para a Ásia

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

O presidente Lula ouviu da ministra Simone Tebet (Planejamento), que é do estado, que no segundo semestre de 2025 ele terá de voltar Mato Grosso do Sul para inaugurar a Rota Bioceânica. A ideia é acessar o mercado asiático pelo Pacífico, atravessando Paraguai, norte da Argentina até o Chile, num caminho mais curto para a Ásia. O anúncio é especialmente importante neste momento de crescimento de habilitações da China de 3 para 9 unidades de carne bovina em MS. A JBS possui três e a Marfrig duas dessas plantas.