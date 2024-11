O outro lado: as empresas que saíram ganhando em dia de pânico na bolsa

O governo federal anunciou o tão esperado pacote de cortes de gastos e frustrou boa parte do mercado ao isentar a tarifa do Imposto de Renda sobre quem ganha até 5 mil reais por mês. A medida pode anular os efeitos dos cortes de gastos previstos. O mercado amanheceu estressado e inicia a tarde ainda sob pressão. Por volta das 14h, o Ibovespa recuava quase 2% e o dólar comercial subia 1,5%, cotado a 6 reais — maior nível da história. Mas há quem se beneficie desse pânico. As empresas exportadoras são as que registram maiores ganhos nas negociações desta quinta-feira. Empresas como Suzano, JBS, Marfrig e Klabin chegam a subir até 4% na bolsa de valores. A explicação é lógica: com a alta do dólar, essas empresas devem obter maiores ganhos porque exportam e negociam em dólar boa parte das matérias que produzem — em real — no Brasil.

