O novo ‘patrocinador’ do Palmeiras… no futebol feminino

O Palmeiras vai lançar um consórcio com condições especiais com a Ademicon, empresa do ramo com 51 bilhões de reais em créditos sob gestão. Além do produto, o acordo também prevê a exposição da marca no escudo central do uniforme da equipe feminina de futebol pelo período de um ano e renderá 1,5 milhão de reais mais royalties ao Alviverde.

A parceria foi oficializada nesta segunda-feira, 19, na Academia de Futebol, durante encontro entre a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, e a CEO da Ademicon, Tatiana Reichmann. “Tenho certeza de que este é o início de uma relação bem-sucedida e vitoriosa, que vai fortalecer ainda mais a nossa equipe feminina de futebol e ajudar o nosso torcedor a se planejar financeiramente”, diz Leila Pereira, presidente do Palmeiras.