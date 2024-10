O novo e controverso recado de Lula sobre fim do saque-aniversário do FGTS

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lançou um novo e controverso recado sobre o fim da modalidade de saque-aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) — em que os trabalhadores podem sacar uma parte dos recursos do fundo no mês de seu aniversário. Lula voltou a descartar o fim da modalidade em uma novela que se arrasta desde o início do governo e que segue sem resolução. O presidente defendeu a manutenção do saque-aniversário e a ampliação do crédito consignado aos trabalhadores, que, por sua vez, deixariam de escolher a modalidade do saque-aniversário.

“Não vai acabar”, disse Lula em entrevista à rádio O Povo nesta sexta-feira, 11. “Agora a gente quer fazer isso, sem nenhum problema. E acho que os trabalhadores vão concordar que, se eles tiverem o crédito consignado, eles não precisam comprometer o fundo de garantia. Porque hoje o trabalhador que recebeu uma parte do fundo de garantia, ele não pode retirar nem se ele for mandado embora. É um absurdo”, completou.