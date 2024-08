O motivo por trás do faturamento recorde do Grupo Patrimar

O Grupo Patrimar, incorporadora de média e alta renda, registrou uma receita líquida recorde no segundo trimestre de 2024 — 469 milhões de reais. O lucro no período foi de 30 milhões de reais. A companhia credita os números à forte demanda nos mercados de Belo Horizonte (MG), Rio de Janeiro (RJ) e interior de São Paulo (SP). A Patrimar lançou quatro novos empreendimentos no período que totalizaram 707 unidades e um Valor Geral de Vendas (VGV) de 2,45 bilhões de reais nos últimos 12 meses. “Nosso lucro cresceu porque a operação cresceu, resultado direto da nossa estratégia de expansão e eficiência”, disse Felipe Enck Gonçalves, diretor de relações com investidores (RI) do Grupo Patrimar.

