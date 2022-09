O “minuto de silêncio” dos empresários contra a decisão de Moraes

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

O presidente do Instituto Unidos Brasil, Nabil Sahyoun, criticou, nesta quinta-feira, 1º, no discurso de abertura de um fórum organizado pelo grupo, que os mandados de busca e apreensão autorizados pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), foram inconstitucionais e atentam contra a liberdade de expressão, depois de criticar o conteúdo das mensagens trocadas pelos empresários em um grupo privado de WhatsApp. “Não houve prova concreta dos ilícitos ou indícios que possam justificar medidas tão agressivas”, disse. A uma plateia de empresários, Sahyoun pediu que todos levantassem-se para a realização de um minuto de silêncio “a favor da liberdade”. Foi respeitado e aplaudido.

O ato foi exaltado pelo presidente do grupo Guararapes, dono da rede Riachuelo, Flávio Rocha. “Impressionante ver o silêncio diante de um dos mais basilares pilares da democracia”, afirmou Rocha.

