O mercado de US$ 631 milhões que aquece as relações entre Brasil e Chile

Nos últimos 20 anos, as exportações chilenas para o Brasil subiram 418% e somam mais de 4 bilhões de dólares. Os principais produtos são do setor de pesca e aquicultura, com Salmão e Truta somando 631 milhões de dólares de dólares até agosto (12,1%). O Brasil representa 12,2% das exportações de vinho chilenos. “A alta qualidade testemunhada pelo consumidor brasileiro dos produtos chilenos, aliada à manutenção de um bom relacionamento comercial entre os dois países, é um dos motivos pelos quais os embarques de nossos produtos continuam a se expandir, consolidando o Brasil como nosso principal mercado estratégico para a pesca e aquicultura na América Latina”, diz Hugo Corales, diretor comercial da ProChile no Brasil.