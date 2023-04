O mau desempenho do mercado nos 100 dias de governo Lula

O governo Lula completa 100 dias nesta segunda-feira, 10. Durante esse período, Lula recriou programas emblemáticos de sua gestão anterior, como o Minha Casa, Minha Vida e o Bolsa Família. Mas o governo ainda enfrenta desafios para conseguir avançar em outros pontos importantes para o bom andamento da economia, como o combate à inflação e o envio do novo arcabouço fiscal ao Congresso.

No Boletim Focus, a inflação projetada para este ano subiu pela segunda semana consecutiva. O mercado estima que o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) encerre o ano em 5,98%, aumentando a expectativa pelo IPCA de março, que será divulgado amanhã.

Nos Estados Unidos, investidores continuam repercutindo os dados de emprego que apontam para um mercado de trabalho aquecido, gerando especulações sobre elevações na taxa de juros americana. O mercado por lá também segue atento aos dados de inflação, que serão divulgados na quarta-feira.

As incertezas no cenário internacional e a demora na aprovação das reformas fiscais podem resultar em um dia de baixa movimentação nos mercados locais, com os investidores evitando correr riscos. O Ibovespa está sendo negociado perto de 101 mil pontos. Apesar da leve recuperação, a bolsa brasileira teve, nos primeiros 100 dias do governo Lula, seu pior desempenho desde 1995, registrando uma queda acumulada de 8,12% até a última quinta-feira, segundo dados do TradeMap. O dólar opera em alta, cotado próximo a 5,08 reais.

