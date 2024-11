O marco histórico do mercado de crowdfunding no Brasil

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

O mercado de crowdfunding no Brasil atingiu a marca de 1 bilhão de reajs em emissões em 2024, com 900 milhões de reais desse total referentes a emissões de dívida, conforme o Boletim Trimestral da CVM. O PeerBR, plataforma do segmento, acumulou 325 milhões de reais em emissões. A plataforma projeta 1 bilhão de reais sob custódia para 2025.