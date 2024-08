O maior medo dos brasileiros em relação à inteligência artificial

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

As empresas brasileiras estão ansiosas para colocar a inteligência artificial em seus negócios, mas o receio ainda é grande para boa parte do empresariado. Ricardo Mucci, presidente da divisão brasileira da multinacional de tecnologia Cisco, afirmou em entrevista ao programa VEJA S/A que um estudo da companhia no Brasil consideram fundamental a utilização de inteligência artificial em seus negócios. Por outro lado, o levantamento mostra que somente 12% dessas companhias se sentem preparadas para dar esse passo. Mucci alega que a segurança ainda é a principal barreiras das empresas.

“O quesito segurança não está restrito somente a invasões e ataques por hackers, mas também por outro viés. A extrapolação de informações confidenciais ou estratégicas para uma companhia ou até mesmo questões de ética e moral nessas plataformas são fatores importantes. Há uma evolução e crescimento notório, mas ainda com um paradigma de como fazer a gestão, automação e aplicação de segurança em cima das tecnologias de inteligência artificial”, disse. A empresa tem um acordo para desenvolver novas infraestruturas de IA em parceria com a gigante Nvidia. O VEJA S/A vai ao ar todas as terças-feiras, às 11h.

Ouça o VEJA Mercado também pelo Spotify