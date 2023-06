Quem acompanha de perto as negociações da montadora BYD com a Ford pela compra da fábrica em Camaçari (BA) garante que o acordo só não foi concretizado ainda por causa do preço. “Eles estão pedindo muito”, afirma um executivo graduado do setor automotivo. Apesar do jogo duro da Ford, a venda está próxima de ser fechada.

