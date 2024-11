O investimento do KFC na primeira loja drive-thru no Brasil

A rede de fast food KFC investiu 5 milhões de reais para lançar a primeira loja no modelo drive-thru do Brasil, na cidade de São Bernardo do Campo (SP). É a 200ª loja do país. A International Meal Company (IMC), administradora da rede no Brasil, vai começar a investir em restaurantes de rua. Atualmente, cerca de 90% das lojas do KFC estão em shoppings. “Mais pessoas podem ter contato com a marca, o que nos dá maior flexibilidade para explorar regiões em que antes não estávamos presentes”, afirma Bruna Fausto, General Manager do KFC Brasil no Grupo IMC

Publicidade