O impressionante fator de utilização das refinarias da Petrobras

A Petrobras divulgou seu relatório de produção e vendas no segundo trimestre do ano e um dado chamou a atenção do mercado. O fator de utilização das refinarias da companhia foi de 97% ao final de junho, um dos destaques do relatório, graças à conclusão da manutenção programada em algumas refinarias. Esse desempenho permitiu um maior rendimento da gasolina, do diesel e do querosene de aviação. Em linhas gerais, a produção total da Petrobras recuou 1,2% na comparação anual, mas o número veio em linha com a expectativa do mercado. “As refinarias continuaram aumentando as taxas de utilização. Durante o trimestre, a Petrobras também faturou cerca de 6 bilhões de dólares em investimentos e compensações para Sépia e Atapu, o que deve impulsionar o pagamento de dividendos”, escreveram os analistas da XP. Na manhã desta sexta-feira, 22, a cotação do petróleo brent negocia sem direção definida. No acumulado do ano, as ações da Petrobras sobem 24%.

