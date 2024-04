O impacto do feriado de Páscoa em postos de combustíveis

O feriado de Páscoa deixou os postos de combustíveis do Brasil bem movimentados neste ano. Segundo um levantamento da Linx, houve aumento de 22% na quantidade de litros de combustíveis vendidos entre quinta, 28, e domingo, 31, comparado com a Páscoa do ano passado, que ocorreu entre 6 a 9 de abril de 2023. No mesmo período comparativo, os dados apontam um crescimento de 31% no valor transacionado.

De acordo com Guga Schifino, diretor da Linx/Grupo StoneCo, o aumento do movimento nos postos de combustíveis é comum em feriados, mas, neste ano, foi maior por conta do número menor de dias de descanso prolongados. “As pessoas aproveitaram o período de descanso da Páscoa para viajar, afinal, a próxima oportunidade com 3 dias será apenas em novembro. Isso acabou impulsionando o movimento nos postos de combustíveis”, diz.