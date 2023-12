O impacto de shows internacionais no turismo e alimentação

O mês de novembro foi repleto de grandes shows internacionais em diferentes regiões do Brasil. A realização de eventos desse porte, além de atraírem multidões de fãs em busca de entretenimento, também impulsiona setores-chave da economia. Levantamento da Rede, empresa de meios de pagamentos do Itaú Unibanco, aponta que alguns dos segmentos do comércio físico e online que mais ampliaram o faturamento – no mês em que aconteceram as principais apresentações – estão relacionados a turismo e alimentação.

Os dados indicam uma possível relação com o deslocamento e movimentação de fãs para as apresentações nas cidades em que os shows ocorreram. Na comparação com o igual período do ano passado, houve destaque para o aumento nos gastos com hotéis (+43%), companhias aéreas (+23%), restaurantes (+18%), e postos de gasolina e pedágios (+15%).