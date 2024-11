O grande objetivo da Rentcars para a Black Friday

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

A Rentcars, maior plataforma de locação de carros da América Latina, projeta um crescimento de 40% nas locações durante a Black Friday deste ano, considerando os 160 países onde a empresa tem parcerias com locadoras de veículos.

O levantamento da Rentcars é feito com base no padrão de reservas realizados na semana da Black Friday e na segunda-feira posterior ao evento. Segundo a pesquisa, No Brasil, o aumento previsto é de 41%, impulsionado pelas viagens ao exterior.