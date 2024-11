O grande articulador na crise do Carrefour com frigoríficos

O CEO do Grupo Carrefour Brasil, Stephane Maquaire, foi o principal articulador para a resolução da crise da empresa com os frigoríficos brasileiros, relatam fontes que acompanharam o caso.

Maquaire esteve em contato constante com lideranças da indústria de carne, a Embaixada da França no Brasil e o CEO global do Carrefour, Alexandre Bompard, liderando os diálogos que culminaram no pedido de desculpas da varejista divulgado na última terça-feira, 26, de manhã.