O gigantesco salto do UBS no Brasil após fusão com o Credit Suisse

O banco suíço UBS está prestes a dar um passo gigantesco em suas operações no Brasil. O acordo recém-anunciado de 3,25 bilhões de dólares pela compra do banco Credit Suisse vai permitir ao grupo aumentar 42 vezes de tamanho no Brasil. Um crescimento de 4.200%. Segundo os dados do sistema IFData, do Banco Central, o UBS possui cerca de 1 bilhão de reais em ativos no país. Já o Credit Suisse detém cerca de 42 bilhões de reais em ativos. A junção dos bancos vai formar uma instituição de 43 bilhões de reais em ativos no Brasil. A nova empresa será a 23° maior instituição financeira do país ao ultrapassar o PagSeguro, o Banco Inter e o MUFG, ficando logo abaixo do Rabobank, quem tem 50 bilhões de reais em ativos. De acordo com o IFData, o maior banco do Brasil é o Itaú, que detém cerca de 2,2 trilhões de reais em ativos.

