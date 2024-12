O fundo imobiliário que lidera rendimento em dividend yield em 2024

Não é segredo que os fundos de investimentos imobiliários e todos os ativos de renda variável travam uma verdadeira batalha contra os rendimentos da taxa Selic em meio ao viés de alta dos juros no Brasil, mas alguns fundos específicos têm se destacado em relação aos demais. Um levantamento da Comdinheiro Nelogica aponta os 10 fundos com maior dividend yield em 2024, isto é, o resultado da divisão do somatório de dividendos por cota pagos no período e o preço de mercado. O indicador é utilizado como base para o retorno esperado do cotista em termos de dividendos. Em resumo, é o rendimento dos dividendos pagos.

O AIEC11 (Autonomy Edifícios Corporativos), que investe diretamente em imóveis físicos, lidera o ranking de maior rendimento dos dividendos pagos aos investidores (DY) com 14,74%. Em segundo, o DEVA11 (Devant Recebíveis Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário), um fundo de papel que investe em títulos de dívida ligados ao setor imobiliário, teve 13,65%. Na terceira colocação, o RZAK11 (Riza Akin Fundo de Investimento Imobiliário), outro fundo de papel, registrou 13,58% de DY. Confira a lista completa:

1. AIEC11 | 14,74%

2. DEVA11 | 13,65%

3. RZAK11 | 13,58%

4. GZIT11 | 13,41%

5. HCTR11 | 13,22%

6. CACR11 | 12,97%

7. BPML11 | 12,42%

8. SNEL11 | 12,28%

9. VSLH11 | 12,28%

10.URPR11 | 12,19%