O famoso banco que vislumbra a Sabesp como “oportunidade única”

Os analistas do banco americano Goldman Sachs iniciaram a cobertura das ações da Sabesp e, no primeiro relatório publicado a respeito da companhia, classificaram os papéis como uma “oportunidade única” aos investidores. O chamado preço-alvo das ações é de 134 reais, uma potencial valorização de 52% em relação ao último fechamento. Nesta segunda-feira, 7, as ações da — agora privatizada — Sabesp sobem 3%. “Acreditamos que a Sabesp oferece uma oportunidade única para investidores ganharem exposição ao setor de saneamento, dada a sua escala, por ser a maior empresa de água listada globalmente em termos de capitalização de mercado, por um espaço significativo para redução de custos nos próximos anos dada a recente privatização e um posicionamento único para participar de leilões de saneamento”, escrevem os analistas aos clientes. Eles citam ainda mudanças regulatórias que trazem visibilidade sobre retornos atraentes. No acumulado do ano, as ações da Sabesp sobem 21%.