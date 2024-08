O ‘epitáfio’ de Campos Neto, por Gabriel Galípolo

Diretor de Política Monetária do Banco Central (BC), Gabriel Galípolo revelou uma “brincadeira” que faz com o presidente Roberto Campos Neto, que deixará o cargo no fim deste ano: “O último como conhecemos”.

Segundo Galípolo, apontado pelo mercado como sucessor de Campos Neto, a intenção da autonomia do BC é diminuir momentos de ruptura, por isso a nova escolha do presidente da autoridade monetária é feita de forma descasada com as eleições. “A tendência é que a agenda institucional do BC vai se dar cada vez mais colegiada”, disse nesta segunda-feira, 12, durante evento da gestora Warren Renascença.

Além do “epitáfio” de Campos Neto, Galípolo admitiu que precisa “ganhar credibilidade” junto ao mercado, por ter assumido o cargo recentemente. “Isso passa por ações e falas coerentes”.