O encontro da Enel no G7 com Joe Biden e a primeira-ministra da Itália

Depois de sua recente visita ao Brasil, onde acompanhou a divulgação dos planos de investimento da companhia de energia no país, o CEO global da Enel, Flavio Cattaneo, participou nesta quinta-feira, 13, de uma reunião com a primeira ministra italiana, Giorgia Meloni, e o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, para discutir parcerias globais de investimento e infraestrutura. No encontro, que faz parte das discussões do G7, foram analisadas maneiras para que as nações mais ricas invistam em áreas em desenvolvimento.

Em sua vinda recente ao Brasil, Cattaneo participou de reuniões com o recém nomeado presidente da Enel São Paulo, Guilherme Lencastre.