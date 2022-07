O e-commerce infantil que desbancou a Ri Happy na internet Sem lojas físicas, empresa especializada em enxovais tem mais tráfego que a tradicional loja de brinquedos no segmento infantil Por Felipe Erlich 20 jul 2022, 16h38

Dentre as empresas do segmento de produtos infantis, a Grão de Gente tem se destacado ao longo deste ano como a com maior presença no tráfego web do setor. Desde o início de 2022, mês após mês, a empresa tem desbancado a Ri Happy nesse quesito. O tráfego da Grão de Gente, loja especializada na venda de enxovais e fundada há menos de dez anos, representa 22,6% do setor, em comparação aos 18,4% da loja de brinquedos, que tem mais de trinta anos de história e é referência. O dado é do último ‘Relatório Setores E-commerce no Brasil’, divulgado em julho pela Conversion, que analisa tendências de busca na rede.

Diferentemente da Ri Happy e outras concorrentes, a Grão de Gente não possui lojas físicas, operando apenas no ambiente online. Entretanto, pretende abrir sua primeira loja presencial nos próximos meses. Atualmente, a companhia comercializa cerca de cinco mil produtos diariamente. O faturamento em 2021 da Grão de Gente foi de cerca de 200 milhões de reais, com a expectativa de aumento de 50% para este ano.

*Quer receber alerta da publicação das notas do Radar Econômico? Siga-nos pelo Twitter e acione o sininho.