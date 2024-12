O destino que tem a preferência de quem faz intercâmbio — e não é os EUA

A multinacional britânica de educação Pearson, dona de escolas de língua inglesa no Brasil como Wizard e Yazigi, identificou o destino favorito dos brasileiros que viajam a intercâmbio: a Austrália. As informações são baseadas nos testes de proficiência em inglês PTE, aceitos para processos de intercâmbio, estudos superiores e trabalho no mundo inteiro. Dados mais recentes mostram que, até agosto de 2024, 60% dos candidatos brasileiros escolheram a Austrália como destino preferido, seguida pelo Reino Unido (13%) e Estados Unidos (12%). Além disso, 69% dos candidatos realizaram o exame com foco em migração, enquanto 15% o fizeram para estudos e 16% por outros motivos. Para efeito de comparação, a preferência pela Austrália subiu de 49% para 60% em três anos, enquanto o desejo pela imigração disparou de 46%, em 2019, para 69% em 2024.

Publicidade