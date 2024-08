O desconforto de Tanure com investigação que mira presidente da Eletrobras

Pessoas que estiveram com o empresário Nelson Tanure nos últimos dias dizem que ele está desconfortável com uma investigação que envolve um de seus parceiros de negócios. Tanure conversa com a Eletrobras para comprar uma fatia da Empresa Metropolitana de Águas e Energia, de São Paulo, uma transação de 700 milhões de reais. O sentimento acontece porque Ivan Monteiro, presidente da Eletrobras, é acusado pela Comissão de Valores Mobiliários por uma suposta fraude contábil enquanto conselheiro da resseguradora IRB. “Desagradável”, diz uma fonte que acompanha o caso. Levando em consideração o histórico de brigas do próprio Tanure, talvez seja muito barulho por nada.