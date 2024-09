O desafio da Prevent Senior para vender operação de R$ 1 bilhão no RJ

A Prevent Senior busca interessados em sua operação no Rio de Janeiro, avaliada em 1 bilhão de reais. Por enquanto, não há negociações em andamento. Entre as operadoras de saúde, é difícil encontrar quem tenha bala para realizar a compra no curto prazo. É sabido que a operadora Hapvida quer ampliar a presença no Rio de Janeiro e que busca terrenos para a construção de hospitais na capital fluminense. Na Prevent Senior, ninguém vê também potencial financeiro na MedSênior e na Leve Saúde, firmas apontadas pelo mercado como interessadas em comprar sua operação no Rio.