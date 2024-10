O custo milionário das empresas ao declarar impostos incorretamente

O Grupo AG Capital calcula que uma empresa com uma folha de pagamento de 1 milhão de reais ao mês pode recuperar até 30% do total pago em tributos ao acompanhar de perto os impostos e taxas que são realmente devidos. O grupo analisou empresas de todos os portes e regiões do país. Em 99% delas, havia valores a receber referentes a tributos que incidem na folha de pagamento. Entre os clientes do Grupo AG Capital, estão empresas como Allos, C&A, Heineken, Siemens, TIM, Unimed.